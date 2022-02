Julia Kamińska zadeklarowała się PRZYJĄĆ UCHODŹCÓW Z UKRAINY! (WIDEO)

To, co od czwartku dzieje się na Ukrainie, wstrząsnęło całą Europą. Atak, którego dopuściła się Rosja, jest głównym tematem we wszystkich serwisach na świecie. Rozpętanej przez Władimira Putina wojnie zdążył sprzeciwić się szereg znanych twarzy. Głos zabrały nie tylko ukraińskie i rosyjskie gwiazdy, ale i nasze rodzime, które licznie solidaryzują się z sąsiadami zza wschodniej granicy.