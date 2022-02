Gwiazdy i celebryci solidaryzują się z Ukrainą: Barbara Kurdej-Szatan, Agnieszka Woźniak-Starak, Edyta Pazura... (ZDJĘCIA)

Mimo wcześniejszych spekulacji to, co stało się w nocy z 23 na 24 lutego, zmroziło wszystkim krew w żyłach. O 4 nad ranem Władimir Putin ogłosił bowiem przeprowadzenie specjalnej operacji wojskowej na terenie Ukrainy, a rosyjska armia zbombardowała ukraińskie miasta. Na terenie atakowanego terytorium wprowadzono stan wojenny, a do mediów docierają informacje o kolejnych wybuchach w różnych częściach kraju...

Ukraino nie jesteś sama! Łzy niedowierzania, że to się dzieje! NIE dla chorych ambicji i imperialistycznych zapędów Putina! Mam nadzieję, że Europa i cały świat będą silne i odważne w odpowiedzi na tę zbrojną agresję! Bracia Ukraińcy, jesteśmy z Wami! My, Polacy, wiemy, co to wojna i radziecka okupacja. NIGDY WIĘCEJ WOJNY! - grzmi aktorka.