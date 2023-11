Magda Gessler ubolewa nad utratą męża i wybucha podczas wywiadu: "KU*WA! Nienawidzę". Co się stało? (WIDEO)

Magda Gessler to bez wątpienia jedna z barwniejszych postaci polskiej telewizji. Prowadzone przez nią "Kuchenne rewolucje" emitowane są już od 13 (!) lat i nic nie wskazuje na to, by restauratorka zamierzała kiedykolwiek kończyć z rzucaniem talerzami.

Chcę być przytulona, chroniona... Mam dosyć bycia potężną kobietą. Teraz będę udawała słabą. Schudłam dziesięć kilo , więc może mi się to uda. Wszyscy dziwią się na mój widok, że jestem drobna i mała. No i poczułam się drobna i mała - mówi Gessler.

Magduś - ubóstwiam, bo to jest takie imię, którym mój dziadek zawsze mnie darzył i moja babcia. Ale Madzia to jest... To był taki żart pretendenta do mojego serca w szkole średniej w Jose Martin, który wiedział, że mam kłopoty z matematyką i powiedział: "Oj, Madzia, Madzia". I od tego momentu się pos*ało - dowiadujemy się.