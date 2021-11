Magda Gessler żegna Marzennę Koniuszy, uczestniczkę "Kuchennych Rewolucji". "Umarła po RADOSNYM i PYSZNYM powrocie"

"Kuchenne rewolucje" to jeden z tych programów, który przyciąga przed telewizory masę widzów. Większość z nich ogląda show przede wszystkim dla Magdy Gessler , która niekiedy bardzo emocjonalnie podchodzi do wprowadzanych zmian.

Rewolucje to jedno, ale ich bohaterowie to drugie. Restauratorka angażuje się też w ich życie, co po raz kolejny udowodniła jednym z postów na Facebooku. Magda Gessler pożegnała uczestniczkę jednego z odcinków "Kuchennych rewolucji", Marzennę Koniuszy, która zmarła 20 września. O śmierci 59-letniej kobiety poinformował autor bloga "Kuchenne rewolucje - naszymi oczami".