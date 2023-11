Magda Linette nie zrezygnowała z debla. Teraz zdradza, ile dzięki temu zarobiła: "To są niesamowite pieniądze" (WIDEO)

Magda Linette szczerze o zarobkach. Tenisistka podała konkretną sumę

Ja zarobiłam w tym roku ponad 200 tysięcy dolarów, z samego debla. To jest milion złotych. Proszę mi powiedzieć, kto nie wyszedłby na kort za milion złotych? To są niesamowite pieniądze. Faktycznie trzeba wyjść i zagrać na wysokim poziomie, ale to nie jest fizycznie bardzo wymagające. Proszę zobaczyć, że ja gram tego debla zazwyczaj około godzinę i piętnaście minut. Ja trenuję przynajmniej półtorej godziny, dwie godziny, jeżeli nie mam meczu - podkreślała.

To jest coś, co wydaje się może czasami nie najmądrzejszym wyborem, ale jeżeli to sobie wszystko uzbieramy... Jeżeli ktoś jest mi w stanie powiedzieć, że on by te pieniądze odrzucił - okej. Według mnie to są bardzo wysokie pieniądze, ja tych pieniędzy potrzebuję też na mój team, no i też trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, że to jest niesamowita okazja dla nas, żeby mieć spokój, taki finansowy - skwitowała Magda Linette.