Magda Linette ROZSTAŁA SIĘ z wieloletnim partnerem! Izo Zunić był jej szkoleniowcem

O Magdzie Linette rozpisują się ostatnio wszystkie media w kraju. To oczywiście z racji jej ogromnego sukcesu, jakim było starcie z rywalką podczas półfinału Australian Open. Choć tenisistka musiała ustąpić Arynie Sabalence , to w kraju okrzyknięto ją "bohaterką narodową", a za swoje osiągnięcie może teraz liczyć na solidną nagrodę.

Magda Linette i jej życie prywatne. Z partnerem połączyła ją pasja

Praca, którą wykonałam wcześniej z Izu, była absolutnie kluczowa. Dzięki niemu awansowałam z 290. na 55. miejsce, co kosztowało go dużo pracy i poświęceń. Nie wiem czy bez niego udałoby mi się osiągnąć to, co osiągnęłam - wspominała w rozmowie z portalem WTA.