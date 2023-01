Magda Linette została właśnie okrzyknięta "bohaterką narodową". Jaka tenisistka jest poza kortem?

Do tej pory Magda Linette zatrzymywała się na trzeciej rundzie Wielkiego Szlema. Podczas tegorocznych rozgrywek Australian Open poznaniance udało się zmienić ten stan rzeczy. W poniedziałek polska tenisistka wyeliminowała rozstawioną z numerem czwartym Francuzkę Caroline Garcię , awansując tym samym do ćwierćfinału w zawodach w Melbourne.

Tenisistka słynie z ambicji, ogromnego hartu ducha i z tego, że daje z siebie wszystko na korcie. Na drodze do wygranej często stawała jej jednak ogromna presja, z którą sportsmenka długo nie potrafiła sobie radzić. Tymczasem na australijskich zawodach 30-latka poradziła sobie lepiej niż Iga Świątek , uznawaną obecnie za najlepszą tenisistkę na świecie według rankingu WTA. Linetti z kolei awansowała w tym roku z 56. na 45. miejsce.

Niewątpliwy sukces Magdy na Australian Open wiąże się dla niej ze sporym zastrzykiem popularności. Sportsmenka, która rozpoczęła swoja przygodę z tenisem w wieku zaledwie 5 lat, nie ukrywa, że wyróżnia ją upór i chorobliwa wręcz ambicja oraz pragnienie sukcesu. To właśnie te cechy ( i wsparcie najbliższych ) umożliwiły jej zrobienie tak spektakularnej kariery.

Najważniejsze jest dla mnie zdrowie i otaczające mnie osoby - mówiła kilka lat temu w rozmowie z "Tenis Magazynem". Ich życzliwość jest dla mnie bardzo ważna, podobnie jak hołdowanie określonym zasadom. Jestem otwartą osobą i ufam innym, ale na końcu i tak zawsze sama podejmuję decyzję. Niekiedy nie zgadzam się na przykład z opinią trenera, ale jak ją dogłębnie przemyślę, to potrafię też przyznać się do błędu i zrozumieć słuszność jego uwag.

Jako dziecko lubiłam występować, zawsze musiałam być pierwsza do wszystkiego. Wydaje mi się, że chciałabym gdzieś występować, nie wiem, czy byłoby to aktorstwo, czy śpiewanie. Jestem kreatywną osobą, która lubi coś robić, więc byłoby to coś twórczego - stwierdziła. W tym samym wywiadzie dla tenisklub.pl. stwierdziła, że jej największym marzeniem jest wygranie Wielkiego Szlema.