Magda Mołek utyskuje na referendum aborcyjne: "Politycy, starym zwyczajem, chcą znów nas, kobiety, WYROLOWAĆ"

Nie rozumiem postulatów "moje ciała, moja sprawa", bo dla mnie dziecko w ciele kobiety to już nie moje ciało, a aborcja to nie antykoncepcja. Jestem za kompromisem aborcyjnym, bo urodzenie chorego dziecka i opieka nad nim, wymaga heroizmu od rodziców, nikogo do heroizmu nie chcę zmuszać. Przy tej dostępności antykoncepcji, w tym tabletki po, możliwości stosowania kilku metod łącznie, nie widzę potrzeby aborcji na żądanie, w trzecim miesiącu dziecko ma ręce, nóżki, jeżeli większość chce aborcji na żądanie, to dlaczego tak późno, w przypadku zdrowego dziecka, termin jak już powinien być bardzo krótki, przecież o ciąży wiesz dużo wcześniej.