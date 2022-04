Magda Mołek zapewnia, że NIE TĘSKNI za TVN-em: "Jest mi na swoim ŚWIETNIE"

Ola 1 godz. temu zgłoś do moderacji 101 22 Odpowiedz

To jest niebywałe,że zwykłym dziennikarkom jak ona czy Tadla wydaje się,że są takie wspaniałe i opiniotwórcze oraz że mogą wszystko.Pamiętam jak Tadla prowadziła wiadomości - taka buta jakby to był jej własny program.I dopóki jej sami nie wywalili, to pieniądz reżimowy nie śmierdział.A teraz zgrywa taka niezależną.I co teraz? Obie myślały,że nie będą mogły się odpędzić od propozycji po odejściu z telewizji a wyszło jak wyszło.Tadla wpycha na siłę synusia do tv skoro sama nie może zaistnieć a Molek.Ma jakieś plecy bo od czasu do czasu pojawia się w jakiś kobiecych magazynach, ale klepie w tych wywiadach ciągle to samo.Cos tam próbowała z biżuterią WKruka.Takze jednak brakuje jej spelndoru i pieniędzy bo nie rzucałaby się na wszystko co dają, mając tak mało do zaoferowania.Co ona chce ludziom radzić nieumiejąc tak na prawdę nic konkretnego? Ani psycholog ani żaden ekspert, tylko po prostu celebrytka.