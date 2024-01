Magda ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znów jest ZAKOCHANA? Pokazała zdjęcie z tajemniczym mężczyzną: "Dajmy przeszłości być przeszłością"

Mijająca edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z pewnością dostarczyła widzom wielu wrażeń. Nieco gorzej było niestety z jej skutecznością, bo do dziś w związku wytrwała tylko jedna z trzech par, które powstały w ramach show. Magda i Krzysztof, dla wielu faworyci tego sezonu do pozostania w małżeństwie, rozstali się jeszcze przed końcem emisji programu w telewizji.

Magda ze "Ślubu" podsumowuje ostatnie miesiące. Nawiązuje do małżeństwa z Krzysztofem?

Zarówno Krzysztof, jak i Magda chcieli uniknąć publicznego prania brudów i jednoznacznie ucinali dyskusję na temat szczegółów ich rozstania. On przemówił zaraz po emisji finałowego odcinka programu, ona z kolei postawiła sprawę jasno: zabierze głos, gdy będzie miała ochotę i nie zamierza licytować się z nikim na oświadczenia.

Mimo tego Magda nie unika tematu małżeństwa z Krzyśkiem w internetowych dyskusjach. Co więcej, w najnowszym poście wyraźnie do niego nawiązuje, przyznając jednocześnie, że mijający rok był dla niej "gorzko-słodki".

Koniec 2023. To był dla mnie gorzko-słodki rok, w którym uczyłam się krytyki, odwagi, cierpliwości i własnego ja - zaczęła. Stałam przed dylematami: przeznaczenie i los czy tylko moje własne, kierunkowe decyzje. Nauczyłam się, że nie mogę uporczywie trzymać się tego, co odbiera siły i skłania do zapytania "czy dalej warto".

W kolejnych zdaniach uczestniczka show życzyła obserwującym, aby "dali przeszłości być przeszłością". Wspomniała również, że był to dla niej rok rewolucji w życiu prywatnym i to do samego końca.

2023 to rok rewolucji na stopie prywatnej i zawodowej - do ostatniego dnia. Dziś z miłą chęcią, ale też wdzięcznością powoli żegnam rok i chcę cieszyć się każdym dniem 2024. Nawet gdy nadejdą ciemne dni. Czego Wam życzę? Dajmy przeszłości być przeszłością. Nie rozliczajmy się z każdego błędu i nie piętnujmy się nimi. Doświadczajmy, ale nie katujmy się. Bądźmy czuli dla siebie samych. Zdrowia, pomyślności i głowy wysoko do góry. Nigdy nie wiesz, kto i co czeka na Ciebie w 2024.

Z kolei na wspomnienie o Krzysztofie w komentarzach odpisała następująco:

Kto wie, co by było. Pewien etap życia się zakończył. Jakbym nie spróbowała, to pewnie zastanawiałabym się. Jednak rzeczywistość jest taka, jaka jest.

Magda ze "Ślubu" znów jest zakochana? Pokazała zdjęcie z tajemniczym mężczyzną

To, że mijające miesiące były dla Magdy intensywne, nie powinno być dla nikogo zdziwieniem. Wielu zastanawiało się jednak, dlaczego wspomina o tym, że jej prywatne rewolucje trwały "do ostatniego dnia". Media już spekulują, że może chodzić o nową miłość, a uczestniczka miłosnego show wkrótce sama podsyciła te plotki fotorelacją z imprezy sylwestrowej.

Na Instastories Magdy pojawiły się zdjęcia, na których zaprezentowała, jak celebrowała wejście w nowy rok. Sylwestra nie spędziła sama, bo w tle można dostrzec innych uczestników imprezy, w której brała udział. Najwięcej emocji wzbudziło jednak selfie, na którym obdarowuje ją całusem tajemniczy mężczyzna.

Co prawda nie wiemy, kim jest tajemniczy jegomość, jednak część mediów już obwołała go potencjalnym nowym partnerem Magdy. Sama zainteresowana na razie nie zabrała w tej sprawie głosu.

Myślicie, że w jej życiu faktycznie pojawiła się już nowa miłość?

