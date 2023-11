"Ślub od pierwszego wejrzenia". Magda POTWIERDZA rozstanie z Krzysztofem i wbija mu szpilę: "Nie musiałam wydawać oświadczenia godzinę po odcinku"

XYZ 35 min. temu zgłoś do moderacji 96 1 Odpowiedz

Dla mnie ten facet to same czerwone flagi. Szybko wpadający w złość i niekontrolujący swoich zachowań ( częsta agresja w aucie oraz przeklinanie ) Nie potrafił przyznać się do błędu np do tego, że jest słabym kierowcą. Zawsze miał wytłumaczenie i zwalał winę na innych kierowców. Brak w nim było wyrozumiałości wobec innych( nauka jazdy) Nie dosyć, że osoba bez uprawnień instruktora, wg naszego prawa nie może uczyć kogoś, to on wpadł na genialny pomysł żeby zrobić to przed kamerami. Był też zaskoczony jej odmową, nawet nie pomyślał, że Magda mogła się czuć niekomfortowo. Robił jej push&pull np mówiąc, że opadły mu różowe okulary 😂 Spowodował tym u niej totalną niepewność. Zauwazcie, że ona od razu tłumaczyła sobie jego nagły brak wylewności. A on co? Zaśmiał się do kamery, że Cyt. „Magda martwi się, że mi się odwidzi” Dojrzały mężczyzna, któremu zależy na partnerce, w takiej sytuacji wyjaśniłby jej na spokojnie, że nigdzie się nie wybiera. On natomiast tą jej niepewnością łechtał swoje ego. Dopiero jak Magda na chłodno ( chyba w przedostatnim odcinku) zaczęła analizować ich relację i sama się odrobinę wycofała,to ten nagle wyskoczył z cringowym misiem. Podsumowując : Wg mnie to facet z kompleksami, który prawdopodobnie podrywał w przeszłości kobiety empatyczne i niepewne siebie, ale wizualnie nie ze swojej ligi. Pewnie przekonywał je do siebie tym, że w początkowej fazie relacji udaje mocno zaangażowanego. Szybko się jednak nudzi i szuka sobie kolejnego celu, na końcu stwierdzając ( jak w oświadczeniu) że „ Wszystko jest po coś…” :-)