"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marcin ujawnia, czy jest już PO ROZWODZIE z Kingą: "Dowiedziałem się, jakiej kobiety bym NIGDY NIE ZAAKCEPTOWAŁ"

Finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia" za nami. Czy Kinga i Marcin są już po rozwodzie?

Po emisji ostatniego odcinka uczestnicy w końcu mogą zabrać głos i przekazać, czy udało im się ułożyć wspólne życie poza kamerami. Niestety wszystko wskazuje na to, że to zadanie przerosło Magdę i Krzysztofa , gdyż, jak czytamy w jego oświadczeniu, para od lipca nie jest już razem. Internauci wciąż nie mogą w to uwierzyć, bo w programie byli niezwykle zgranym małżeństwem.

Tak naprawdę przez bardzo długi czas nie mieliśmy ze sobą kontaktu . Wczoraj Kinga napisała do mnie wiadomość, czy wiem coś w sprawie rozwodu, czy dostałem już jakieś informacje. Odpisałem, że jeszcze nie mam informacji. Prosiła, że jak dostanę, to żeby jej napisać. Podsumowała to tak, że w tej sprawie gramy do jednej bramki. Zgadzam się z tym . Dwóm stronom zależy, żeby był rozwód jak najszybciej - stwierdził Marcin.

Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wprost o udziale w programie

Jak pewne sytuacje się wydarzyły, a druga strona jest tego kompletnie nieświadoma i mówi wprost: "Jak to, ja jestem impulsywna? Przecież to Marcin często wybucha". To już jest takie odbijanie piłeczki, takie, że aż dla mnie niesmaczne. Na pewno z taką osobą ciężko byłoby cokolwiek stworzyć, dogadać się. Jak do kogoś nie docierają argumenty, to człowiek jest tak zniechęcony, że już nie wie, jak się odnieść do sytuacji, która jest tak przeinaczona. (...) Rozumiem, że ktoś może czegoś nie dostrzegać. Jednak to się powiela i ta osoba nie dość, że nie dostrzega u siebie takich rzeczy, to jeszcze zwala na tę drugą osobę.