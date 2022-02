Magdalena Antosiewicz szpanuje stylizacją z sieciówki, rozwodząc się nad tragedią na Ukrainie: "#SMUTEK, #ZARALOOK"

W czwartek Antosiewicz postanowiła podzielić się ze swoimi "fanami" zaczerpniętą z ponadczasowego przeboju Czesława Niemena sentencją, która miała być jej komentarzem w sprawie wydarzeń w Ukrainie . Cytat został opublikowany jako dodatek do zdjęć stylizacji z popularnej sieciówki . Do wpisu celebrytka dołączyła hashtagi, pośród których wyrazy ubolewania przeplatały się z oznaczeniami sponsora.

Internauci prędko przywołali 40-letnią szafiarkę do porządku.

To bardzo nie na miejscu w obliczu tego, co się dzieje obok nas, zamieszczać hashtagi "smutek" a obok "zaraoutfit" - napisała jedna z internautek.

Gdyby pod jednym postem nie dodała pani tagów, nic by się nie stało. To jest po prostu nie na miejscu. Nikt nie mówi, że ma pani przestać pracować - wykładali łopatologicznie słusznie zdegustowani użytkownicy instagrama.

Naprawdę radzę jeszcze jedno, jak tak bardzo przeszkadza, to proszę się wylogować z Instagrama. Moim zdaniem teraz siłą jest jedność, solidarność. Ta sytuacja nie skończy się dzisiaj, jutro… Właśnie w takich sytuacjach ludzie powinni być solidarni i zachować rozsądek . Bądźmy myślącymi ludźmi, pracującymi normalnie, funkcjonującymi w tej trudnej rzeczywistości. A tu widzę wojna w komentarzach, bo ta pokazała sukienkę, kosmetyki czy pączki . Normalność jest bardzo potrzebna. Zastanówmy się.

Oczywiście pokazywanie zdjęć stylizacji i promowanie konkretnych producentów należą do zawodowych zobowiązań influencerek. Nikt też nie wymaga od nich, aby wstrzymały się z ich publikowaniem. Sytuacja jest jednak zbyt poważna, aby traktować ją w sposób nieprzemyślany. Mowa tutaj o realnej tragedii mieszkańców Ukrainy, do której trendy na nadchodzący sezon pasują jak pięść do nosa.