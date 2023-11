Magdalena Biejat może zostać wicemarszałkiem Senatu. Prywatnie jest wegetarianką, feministką i matką dwójki dzieci. Co o niej wiadomo?

Obserwator 18 min. temu zgłoś do moderacji 49 16 Odpowiedz

To jedna z niewielu polityczek, której coś się chce i która dostała się do Sejmu w uznaniu za pracę społecznikowską (w przeciwieństwie np. do posłanek, które zasiadają w sejmowych ławach w uznaniu za to, że mają bogatych ojców). Szkoda, że mówi się o niej tak mało w mediach. To bardzo wartościowa osoba.