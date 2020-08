Posłowie Lewicy wspierają społeczność LGBT podczas zaprzysiężenia Andrzeja Dudy. "Polska jest dla wszystkich" (ZDJĘCIA)

Polacy zdecydowali, kto ma być ich głową państwa. W wyborach wzięło udział ponad 20 milionów wyborców - to blisko rekordu. To wielkie wyzwanie, które przyjmuje z pokorą - mówił do zgromadzonych na wydarzeniu prezydent.

My, posłanki Lewicy, jesteśmy pod Sejmem. Będziemy na zaprzysiężeniu. Będziemy z tęczą i z przypomnieniem, że ludzie to ludzie. Równość to równość. Miłość to miłość. I jeszcze - że Polska jest dla wszystkich. Ktokolwiek byłby jej prezydentem - napisała na Twitterze Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, pozując z partyjnymi koleżankami przed budynkiem Sejmu.