Magdalena Cielecka mówi o zazdrości w związku: "Zależy mi na WYŁĄCZNOŚCI..."

No chyba jasne, ze jak kogoś kochasz, a do tego jeszcze wciaz jestes zakochany (bo to wbrew pozorom dwie rozne kwestie) to zalezy ci na wylacznosci. Nie znam osoby, ktorej by nie zalezalo. Oczywiscie okrzeple, wieloletnie zwiazki, w ktorych zaniklo uczucie, lub milosc jest ale nie ma juz zakochania i potrzebuja jakichs bodzcow z zewnatrz do szczescia (sa tacy)lub te, ktore oparte sa na zaleznosci, czy interesie czasem otwieraja sie i prowadza zwiazki, w ktorych toleruje sie fakt, ze maz czy zona chadza na randki czy do lozka z innymi. Ale tam rzadko kiedy ludzie sa szczesliwi.