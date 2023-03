Kinowa premiera "Pokolenia Ikea": rockowy Bartosz Gelner i gromada CIEKAWIE UBRANYCH celebrytek (ZDJĘCIA)

W polskiej branży rozrywkowej obserwujemy ostatnio prawdziwy zalew filmowych premier. Dopiero co powitaliśmy na ekranach kin ciepło przyjętego przez krytyków Filipa, a już o swoje miejsce próbuje zawalczyć ekranizacja Pokolenia Ikea z Bartoszem Gelnerem w roli głównej. Niestety ta druga pozycja nie mogła się porównywać do poprzednika, jeśli chodzi o kaliber gwiazd, które przybyły na czerwony dywan.

Najbardziej zachowawczo zaprezentował się chyba sam odtwórca głównej roli. Skórzana kurtka, obcisłe dżinsy, sztyblety, rockowa klasyka. Zdecydowanie większą inwencją wykazały się natomiast walczące o uwagę panie. Dagmara Bryzek (ta, co przez chwilę była ponoć partnerką Miśka Koterskiego, gdy ten robił sobie przerwę od Marceli Leszczak) przywędrowała na ściankę w różowej satynie z ryzykownymi wycięciami na dekolcie. Z zarzuconą przez ramię białą kurteczką komplet prezentował się trochę jak znacznie bardziej frywolne wydanie stroju Marylin Monroe z numeru Diamonds are a girl's best friend. Adrianna Izydorczyk pokazała się w sukience-rajstopie natomiast Michalina Olszańska postawiła na opasające biust łańcuchy.