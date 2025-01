Magdalena Narożna chce powrotu NIEDZIEL HANDLOWYCH? "Zapłaciłabym co najmniej podwójnie, a może i nawet potrójnie"

Magdalena Narożna , będąc jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd disco polo, prowadzi intensywną działalność muzyczną oraz medialną. Od lat występuje na imprezach organizowanych przez stacje telewizyjne, co niewątpliwie przyczynia się do podtrzymywania popularności. Ponadto jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, dzieląc się z fanami szczegółami życia prywatnego i zawodowego. Po burzliwym czasie związanym z głośnym rozwodem zdaje się, że stabilizację jej życiu przyniósł związek z Krzysztofem Byniakiem.

Magdalena Narożna o pracoholizmie

Co Magdalena Narożna myśli o niedzielach handlowych?

Rozumiem ludzi, którzy muszą pracować w niedzielę , ale domyślam się, że te osoby, które muszą pracować w niedzielę, mają też jakiś dzień wolny w tygodniu, czyli mogą sobie pozałatwiać sprawy służbowe itd. Wiem też, że są osoby, które pracują od poniedziałku do soboty i rzeczywiście brakuje im takie momentu , żeby wyskoczyć z dzieciakami na zakupy i kupić jakieś podstawowe rzeczy, chociażby do szkoły, ubrania - wskazuje i opisuje, jak to według niej powinno wyglądać:

Może nie każda (niedziela - przyp. red.), ale może pół na pół. To myślę, że nie byłoby krzywdą. I oczywiście za te niedziele bym zapłaciła co najmniej podwójnie, a może i nawet potrójnie. I wtedy by się wszystko zgadzało. Osoby, które przyszłyby pracować by były zadowolone i osoby, które nie mają czasu w tygodniu, też by były zadowolone. To jest kwestia dogadania się oraz przede wszystkim wzajemnego wysłuchania się pracownika i pracodawcy - skwitowała.