Magdalena Narożna wspomina rozwód: "Wiadomo, kto zasponsorował mi te igrzyska. Ten temat zamknęłam sądownie"

W 2019 roku małżonkowie ogłosili separację, co także wpłynęło na ich zawodową współpracę. Rok później zdecydowali o zakończeniu wspólnego koncertowania. Dawid otrzymał oficjalne wypowiedzenie z zespołu . Magdalena z kolei kontynuowała działalność z zespołem, a jej były mąż postanowił rozpocząć karierę solową. Cała sytuacja była komentowana w mediach przez obie , co przykuło uwagę fanów i wywołało liczne spekulacje na temat wewnętrznych konfliktów oraz osobistych perypetii byłego duetu .

Magdalena Narożna wspomina rozwód z Dawidem Narożnym

Te igrzyska wiadomo, kto zasponsorował mi i mojej rodzinie. To jest ciężki dla mnie temat i w ogóle ja go zamknęłam naprawdę sądownie już. Nie chciałabym nawet do niego wracać, bo mówię, to dla mnie ciężkie. Głównie ze względu na córkę. Nie chciałabym, żeby ona czytała takie artykuły, jakie się pojawiały, takie komentarze okropne, przez jakie musiałam przejść tak naprawdę ja i ona i cała nasza rodzina, bo ludzie naprawdę nie zdają sobie sprawy, jaką krzywdę robią drugiemu człowiekowi. Czasem warto ugryźć się w język i myśl sobie, co chcesz. Wiesz, ja dużo wiadomości dostawałam w późniejszym etapie od ludzi, którzy pisali mi rzeczy, których naprawdę nie jestem w stanie powtórzyć - mówiła Magdalena Narożna w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem.