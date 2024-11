Posądzana o ALKOHOLIZM Magdalena Narożna tłumaczy po latach: "Ludzie dali się nabrać"

To się leczy!!! społeczeństwa fakt, że pociąg do osób tej samej płci można wyleczyć – a nie mu ulegać. 4.Sprzeciw wobec terapii konwersyjnych – o co naprawdę chodzi? Oficjalnie mówi się, że terapia konwersyjna to „przemoc psychiczna”. Aktywiści LGBT przekonują, że jest destruktywna. W rzeczywistości zagraża ona jedynie LGBT-owskiej agendzie. Dla tęczowych aktywistów homoseksualizm to styl życia, tożsamość, w której chcą się utwierdzać. I właśnie dlatego próbują zamknąć każdą furtkę, która prowadzi do zmiany. Zmuszałoby to do refleksji i zmiany stanowiska również ich.