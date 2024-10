Magdalena Narożna pokazała, jak wyglądała jako NASTOLATKA. Za czasów liceum wyglądała na inna osoba

Magdalena Narożna , choć początkowo była rozpoznawalna głównie wśród fanów disco polo, z czasem zdobyła szerszą popularność, co umożliwiło jej wejście do głównego nurtu polskiego show biznesu. Dużą rolę w tym procesie odegrał jej profil na Instagramie, na którym celebrytka publikowała zdjęcia m.in. z letnich wypadów oraz różnych fryzjerskich przemian.

Nie można zaprzeczyć, że media społecznościowe stanowią nieodzowną część kariery każdej znanej osoby. Kilka miesięcy temu Magdalena Narożna odwiedziła szkołę, do której uczęszczała za młodu. W trakcie tej wizyty, pełnej nostalgicznych wspomnień, stwierdziła, że wspomina czasy licealne z wielkim sentymentem.

Magdalena Narożna na zdjęciu z liceum jest nie do poznania

Podczas wizyty mogła również przeszukać szkolne archiwa. Na kilku relacjach opublikowanych na Instastories Magdalena pokazała, że kiedyś otrzymała stypendium od Prezydenta Miasta Łomży, co do dziś jest dla niej powodem do dumy. Ponadto udało jej się odnaleźć zdjęcie w szkolnej kronice, przedstawiające ją jako nastolatkę. Magdalena wyglądała wtedy zupełnie inaczej - miała zaczesaną na bok grzywkę i ciemne włosy sięgające ramion.