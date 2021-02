Magdalena Narożna oprowadza po domu ekipę TV i DOGRYZA byłemu mężowi: "Do wszystkiego doszłam wyłącznie dzięki sobie"

Jeszcze do niedawna Magdalena Narożna , podobnie jak jej były małżonek Dawid Narożny , cieszyła się rozpoznawalnością jedynie w kręgu fanów disco polo. Dziś aspirująca celebrytka otrzymuje coraz więcej propozycji zawodowych, a już niebawem zobaczymy ją m.in. w nowej edycji programu Twoja twarz brzmi znajomo. Wygląda zresztą na to, że to dopiero początek.

Doszłam do takiego miejsca w życiu, w którym jestem tylko i wyłącznie dzięki sobie. Wszystko wypracowałam własnymi rękoma. Wtedy, kiedy tego potrzebuje, zwracam się tam, gdzie trzeba, co też pomaga mi w jakiś działaniach, może w przejściach życiowych, ale na pewno nie chciałabym się zwracać do Boga, tylko wtedy, kiedy jest źle, bo to jest chyba zły kierunek, jak to się mówi, jak trwoga to do Boga. (...) Mam taki spokój duszy, spokój wewnętrzny, jestem z właściwą osobą, spełniam się jako kobieta, matka i chyba to jest najważniejsze - mówiła.