Magdalena Narożna "kocha swoją pracę" w odsłaniającej ramię sukience i zdradza, jaki był jej PIERWSZY ZAWÓD

Magdalena Narożna jeszcze do niedawna znana była głównie z działalności muzycznej w ramach formacji Piękni i Młodzi . Sytuacja zmieniła się po pamiętnej awanturze w sylwestrową noc i późniejszym rozwodzie z Dawidem Narożnym . Zawirowania w życiu prywatnym przyniosły jej bowiem ogólnopolską popularność, o którą tak walczyła.

Obecnie "Piękna i Młoda" Narożna bierze udział w nagraniach do nowego sezonu programu Twoja twarz brzmi znajomo. Oznacza to oczywiście, że w mediach społecznościowych publikuje kolejne zdjęcia z planu w wymyślnych kreacjach. Tym razem pochwaliła się asymetryczną sukienką na jedno ramię, w której pojawiła się na planie show.

Kolejny dzień wyzwań. Dzień dobry wszystkim i wspaniałego dnia - napisała, dodając do posta hasztag "kocham swoją pracę" .

Choć dziś Magda bierze udział w nagraniach do programu telewizyjnego oraz zarabia głównie na śpiewie i koncertowaniu, to jeszcze przed laty zajmowała się czymś zupełnie innym. Rozkochana w swojej pracy Narożna pochwaliła się tym faktem przy okazji rozmowy z magazynem Party. Na jego łamach dowiadujemy się, że wokalistka z wykształcenia jest... higienistką stomatologiczną .

Bardzo świadomie skończyłam ten kierunek. Zanim zaczęłam się dokształcać, pracowałam przez prawie trzy lata w gabinecie. Lubiłam to, pracowałam w ortodoncji, potrafiłam być nawet 10 godzin w pracy. (...) Aż się wkurzam czasami na siebie, bo ja naprawdę jestem taka, że potrafię komuś znajomemu, lub komuś, kogo poznam, powiedzieć "Wiesz co, bo Ty masz tu to, pokaż zęby, daj zajrzeć, masz taką wadę" - wspominała w rozmowie z dziennikarką.