Partnerka Dawida Narożnego PROWOKUJE jego byłą żonę? "Dawid nie ma wpływu na to, z kim mama ZOSTAWIA CÓRCIĘ"

lola

córka ma 10 lat, chodzi do szkoły, wiec skrajnie nieodpowiedzialne byłoby gdyby właśnie teraz pojechała z mama na wakacje. mama żeby utrzymać córkę musi zarabiać, nie może sobie dostosowywać grafiku jak chce, jest to uzależnione od jej zobowiązań. teraz ma wolne to teraz jedzie na wakacje. z byłym meczem ma kose wiec nic dziwnego ze nie zaproponowała mu w tym czasie opieki nad dzieckiem. szczególnie ze facet zrobil córce takie intymne zdjęcie i wrzucił w internet! córka to juz duża dziewczynka, na pewno ma dostęp do internetu, jej znajomi tez, nie jedni na pewno jej to wytykają! ojciec nie lepszy od mwiekszosci matek, które robią wodę z mózgu dzieciom żeby nastawiać przeciwko drugiemu rodzicowi i upubliczniają Zycie i intymność dziecka.