Magdalena Narożna w zawodzie pracowała MIESIĄC. Będziecie zaskoczeni, kim jest z wykształcenia

Magdalena Narożna wdarła się do świata show-biznesu dekadę temu. Rozgłos zyskała głównie dzięki udziałowi w programie "Must Be The Music", w którym z grupą Piękni i młodzi dotarła aż do finału. Był to pierwszy przypadek, gdy zespół disco-polo osiągnął tak duży sukces w telewizyjnym talent show. Mimo wielu zawodowych i prywatnych perturbacji Narożna od lat utrzymuje się w ścisłej czołówce największych gwiazd rodzimej muzyki tanecznej. Ostatnio o piosenkarce sporo mówi się nie tylko w kontekście jej estradowych dokonań, ale również imponującej metamorfozy. Sama zainteresowana ochoczo prezentuje w mediach społecznościowych efekty przemiany i motywuje pokaźne grono obserwatorów do utrzymywania zdrowego trybu życia.