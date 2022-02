Magdalena Ogórek świętuje urodziny, pokazując swoje zdjęcia SPRZED 20 LAT! Fani komplementują: "Wiecznie młoda"

Marta 26 min. temu zgłoś do moderacji 19 0 Odpowiedz

Chciałam tylko przypomnieć, że ta pani startowała w wyborach na Prezydenta RP. Do dziś nie mogę zrozumieć jak Pan Miller mógł wpasc na ten pomysł, żeby startowała z ramienia lewicy. No chyba że chciał dobić lewicę, co mu się udało.