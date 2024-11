Magdalena Popławska SAMOTNIE wychowuje córkę i nie szuka miłości: "Cieszę się swobodą i wolnością"

Mam podobnie. Mam 27 lat i nawet nie chce mieć poważnego związku, a już na pewno nie męża. Cenię sobie wolność i na razie wolę luźne znajomości co jakiś czas. Mogę robić co chce, gdzie i z kim chcę. Nie muszę się nikomu z niczego tłumaczyć. Coś poważniejszego chciałabym mieć najwcześniej w wieku 30 lat lub 30 paru. Do ślubów podchodzę bardzo sceptycznie. Dla mnie to szopka pod publikę, żeby pokazać się przed rodziną i znajomymi. Szkoda mi kasy na to. Wolę zainwestować w coś naprawdę fajnego. Potem też w razie rozstania nie ma problemów, a tak trzeba by było się rozwodzić i wyciągać brudy. Po co mi to? I szczerze wam powiem, że jako singielka naprawę fajnie mi się żyje. Jak miałam kilka lat temu narzeczonego to tylko nerwy mi psuł i raz było fajnie, a raz strasznie. Dał mi prawdziwą lekcję życia. Dobrze, że oddałam mu pierścionek bo musielibyśmy się rozwieść i miałabym kolejne kłopoty z nim.