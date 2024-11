Piotr Stramowski o kulisach rozwodu z Katarzyną Warnke: "Zostawiłem cały dom, w którym mieszkałem"

Z przykrością pragniemy poinformować, że wspólnie podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Była to decyzja trudna, lecz konieczna, aby każdy z nas mógł na nowo budować swoje życie. W trosce o dobro naszej córki, która jest dla nas najwyższym priorytetem, prosimy o poszanowanie naszej prywatności - napisali we wspólnym oświadczeniu.

Zostawiłem cały dom, w którym mieszkałem, który jest nasz, mój i Kasi. I te wszystkie rzeczy. Powiedziałem, że zostaje tak jak jest. Nie chciałem córeczce zmieniać tego domu. Nie będę teraz wynosić, nie wiem, kanapy i głośników, telewizora, bo chcę. Nie, niech to zostanie tak, jak jest. A ja sobie robię nową przestrzeń. To było niesamowicie odświeżające - powiedział w "Vivie!", otwierając się jednocześnie na temat nowej ukochanej.

Spotkaliśmy się z Natalią, to jest osoba, z którą jest mi po prostu dobrze. Wychowujemy sobie nasze dzieci i sobie żyjemy. Najważniejsza jest miłość, jak tego nie ma, no to nie ma związku. Często jest tak, że jest ta miłość, a ludzie się nie dopasowują charakterologicznie, albo się ścierają (...) No i u nas też jest ta miłość wielka, a przy okazji jakoś tak fajnie się z Natalią dobraliśmy, bo jesteśmy bardzo podobni, rozumiemy się wzajemnie - przyznał.