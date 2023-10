Magdalena Pyznar relacjonuje zabieg z wykorzystaniem PIJAWEK! "Nie mogłam na to patrzeć..." (FOTO)

Lolz 1 godz. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Co za farmazony plecie, co niechcianego ma w organizmie? Jeśli by coś miała to albo by umarła z powodu choroby i powikłań, albo byłaby obłożnie chora. Zrobiła sobie ranę, przez jakiś czas sączyła się krew i osocze, jeśli coś niechcianego organizm "wydalał" to bakterie na powierzchni rany. Może są jakieś plusy, typu wywołanie kontrolowanego stanu zapalnego, co powoduje że organizm staje do walki, ale ogólnie nie ma możliwości by coś "niechcianego" wypłynęło z rany.