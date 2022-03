Magdalena Różczka apeluje o pomoc dla Ukrainy. "Każdy maleńki gest dobroci zmienia nasz świat na lepszy" (WIDEO)

Zobacz także: Magdalena Różczka: "Należę do takich osób, które jak zaczynają działać, to przestają się dołować"

Swoje poparcie dla mieszkańców Ukrainy wyrazili również aktorzy podczas konferencji prasowej serialu "Tajemnica zawodowa". Magdalena Różczka nie ukrywała podziwu dla Polaków, którzy zaangażowali się w pomoc potrzebującym uchodźcom z Ukrainy. Choć z obawą przygląda się kolejnym doniesieniom, to złe emocje stara się zagłuszyć udzielaniem pomocy i zachęcaniem do tego innych.

W ciągu dwóch ostatnich lat wydarzyło się tyle rzeczy, że za każdym razem myślę, że więcej nie jesteśmy w stanie znieść. To wygląda jak koniec świata. Należę do takich osób, które jak zaczynają działać, to przestają się dołować. Każdy maleńki gest dobroci zmienia nasz świat na lepszy. Jeśli ktoś może, to teraz transportuje ludzi, jeśli ktoś ma mieszkanie i może je udostępnić, to to robi.