Ukraińska artystka Tina Karol EWAKUOWAŁA SIĘ do Warszawy. Wzięła udział w marszu przeciwko wojnie (WIDEO)

Okazuje się, że wśród osób, które musiały opuścić swój kraj w obliczu agresywnej inwazji Putina, znalazła się też Tina Karol. W Ukrainie znają ją miliony, Polacy z kolei mieli okazję zachwycić się jej talentem przy okazji Konkursu Piosenki Eurowizji w 2006 roku, gdy Karol wystąpiła na scenie z piosenką "Show Me Your Love", z którą uplasowała się w finale na 7. miejscu. Była też jurorką w ukraińskim odpowiedniku "The Voice".