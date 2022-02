ROSYJSKIE gwiazdy wzywają do zakończenia wojny i wspierają Ukrainę: "To jakiś KOSZMARNY SEN!"

W nocy z 23 na 24 lutego w wielu ukraińskich miastach rozbrzmiały alarmowe syreny ostrzegające o militarnym ataku ze strony Rosji . Wojska Władimira Putina wkroczyły do Ukrainy. Wśród ofiar są nie tylko żołnierze, ale i ludność cywilna. Do sieci wciąż trafiają nagrania Ukraińców, którzy próbują chronić się przed agresją sąsiadów.

W trudnych chwilach wielu celebrytów wykorzystuje swoje medialne platformy do szerzenia informacji dotyczących sytuacji w Ukrainie, jednocześnie kierując słowa wsparcia i otuchy do osób dotkniętych rosyjską agresją. Swój sprzeciw wobec działań Putina okazały rosyjskie gwiazdy , otwarcie potępiając decyzje prezydenta ich kraju i aktualnie trwającą militarną inwazję. Głos w sprawie zabrali m.in. znany raper Timati oraz piosenkarka Vera Brezhneva , która głośno apelowała o zakończenie działań wojennych.

Nastazja Samburskaja - aktorka, piosenkarka i prezenterka telewizyjna

Nastia Iwliwa - wideo blogerka, prezenterka telewizyjna i aktorka

Olga Buzowa - osobowość medialna i piosenkarka

Od wczoraj czuję smutek przez to, co się dzieje. Nam wszystkim potrzebny jest pokój. Proszę.

Vera Brezhneva - piosenkarka, osobowość telewizyjna i aktorka

Nie wierzyliśmy w to do końca. Staraliśmy się nie panikować i opanować niepokój. Ale to się dzieje! Ukraina to spokojny kraj, Ukraińcy to spokojni ludzie, nie chcemy wojny! Jesteśmy przeciw wojnie! Nic tego nie usprawiedliwia, w najgorszych snach nie wyobrażałam sobie takiej sytuacji - pisała rozemocjonowana, dodając nagranie z ostrzeliwanego Charkowa w Ukrainie.

Pavel Volya - rosyjski prezenter telewizyjny

Iwan Urgant - prezenter telewizyjny

Ksenia Sobchak - osobowość publiczna i dziennikarka

Kiedy uznana została Doniecka Republika Ludowa, wydawało się, że to koniec. Był to dopiero początek. UE szykuje sankcje, w całej Rosji rozpoczęły się aresztowania za pikiety antywojenne. Co dalej? Tego nie da się przewidzieć. Jedyne co wiadomo, to to, że umierają ludzie.