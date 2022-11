Magdalena Stępień odnosi się do krytyki: "Ludzie mają pretensje, ŻE ŻYJĘ. Widzą tylko Magdę, która lansuje się na śmierci dziecka"

Magdalena Stępień od jakiegoś czasu stara się powoli wracać do normalności. Niedawno celebrytka za pośrednictwem Instagrama ogłosiła, że właśnie przeprowadziła się do Warszawy. W ostatnich tygodniach zaczęła także ponownie pojawiać się na salonach. Była partnerka Jakuba Rzeźniczaka nie ukrywa, że czuje ogromny ból po śmierci synka, jednak z całych sił stara się żyć dalej. Jak zdradziła w niedawnej rozmowie z Pudelkiem, spotkania z ludźmi i branie na siebie kolejnych obowiązków są dla niej swego rodzaju terapią i bardzo pomagają jej w uporaniu się ze stratą. Celebrytka zdradziła także naszej reporterce, że ma zamiar organizować weekendowe grupy wsparcia dla osób, których dotknęła podobna tragedia.

Magdalena Stępień udzieliła kolejnego wywiadu

Magdalena Stępień odnosi się do krytyki w nowym wywiadzie

Goszcząc w podcaście Ofeminin, Magdalena Stępień podkreśliła, że w ostatnich miesiącach musiała zmierzyć się z wieloma bolesnymi doświadczeniami, a wszystkie jej obecne działania pomagają jej na chwilę o nich zapomnieć. Celebrytka postanowiła także odnieść się do wymierzonej w nią krytyki. Jak stwierdziła, czuje się nieustannie oceniania przez hejterów, którzy swoimi komentarzami próbują odebrać jej nadzieję. Zdaniem Stępień, osoby potępiające jej zachowanie nie potrafią zrozumieć, że stopniowy powrót do normalności jest dla niej pomocny i zarzucają jej "lansowanie" się na osobistej tragedii - podczas gdy ona walczy o każdy dzień.

Oni mnie dojeżdżają i robią wszystko, by odebrać mi nadzieję, że jeszcze mogę jakoś żyć. A to najbardziej boli, bo walczę o każdy dzień, bo chciałabym żyć i jakoś funkcjonować. Bo tylko ja to wiem w sercu, co przeżyłam. Każda rzecz, którą robię teraz, pomaga mi, choć na chwilę wymazać te obrazy i te straszne rzeczy, które ja widziałam na własne oczy. Ale oni tego nie rozumieją, oni nie rozumieją, że to mi pomaga. Oni tylko widzą Magdę, która się lansuje na śmierci dziecka - powiedziała w podcaście.