Magdalena Stępień broni swojego powrotu na ścianki: "Jest to pewnego rodzaju TERAPIA" (WIDEO)

Życzliwa 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

To co przeżyła i przez co przechodzi to jej. Jako matka nie wyobrażam Sobie takiego piekła. Ale jest młoda, piękna. Musi iść do przodu. Mam nadzieje że ułoży Sobie życie i będzie szczęśliwa. Wszytskiego dobrego dziewczyno 💪