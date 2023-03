Magdalena Stępień odpowiada na pytania o Jakuba Rzeźniczaka i Paulinę Nowicką. "Każdy kiedyś zostanie rozliczony"

Magdalena Stępień stara się normalnie żyć mimo ogromnej tragedii, która ją spotkała. Choć niedawno poinformowała, że jest zakochana, to wciąż daleko jej do upragnionego szczęścia. Na drodze do spokoju i radości byłej partnerki Jakuba Rzeźniczaka stoją uciążliwy hejt i traumatyczne wydarzenia z przeszłości.