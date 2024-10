Magdalena Stępień eksploruje Bali z Olą Ciupą

Witam.Wystepuja następujące objawy u członka rodziny.63 lata.Dosc mocne zaniki pamięci epizody powtarzają się np regularne zapominanie i gaszeniu po sobie światła nie możność przypomnienia sobie czy np zamknęło się garaż albo nie zamykanie garażu po sobie.Czeste zmiany nastroju i osobowości.Nie interesowanie się dziecmi ich losem wieczny smutek napady agresji wyzwiska a potem zmienny nastrój .Często następuje izolowanie się od członków rodziny i dyskusje z obcymi ludźmi a dzieci czy żona traktowane z wrogością bez okazywania miłośći.Inaczej ta osoba zachowuje się kiedy jest sama inaczej wśród ludzi a inaczej wśród obcych.Jeżeli to nie są skutki małej ilości zażywania witamin i np niedobory witamin to obstawiałabym początkowe stadium alzheimera bo o dziwo objawy są podobne.Dosyc mylący może być fakt że członek rodziny jest dość młody bo ma dopiero 63 lata a mnie się wydaje że ta choroba dotyka bardziej emerytów ale może się myle.Ewentualnie może to być demencję starcza.Moze ta osoba ma jakiś napad atak choroby i nie wie co robi bo nie mieści mi się w głowie jak można krzywdzić rodzinę.Np w chorobie Parkinsona też występują napady agresji do najbliższych i zmiany humoru.Sa pewne choroby neurologiczne które powodują agresję.A co Państwo o tym myślą?od siebie dodam że kiedyś ten członek rodziny był normalny i nawet rodziny.Od paru lat to jest dramat.Zero kontaktu z dziećmi i zainteresowania ich losem .Dla mnie to jest normalne wszystko.Czekan na Państwa opinie.Duzi czytam i wiem że Alzheimer postępuje i jest nieuleczalny tak samo jak Parkinson