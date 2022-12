Magdalena Stępień stanowczo odpowiada na okrutne komentarze: "Ja na tym NIE ZARABIAM!" (WIDEO)

Ada 7 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

No ok, nie zarabia na tym, przyjęłam do wiadomości. Sprzedała wszystko, jadła suchy chleb, spoko. Dwa miesiące później ma najnowszy iPhone, buty za 2.5 tysiąca, Luis Vuitton i Chanel. Mieszkanie w Warszawie (nawet jeśli wynajęte to jest kwestia co najmniej 3tysiecy miesięcznie). Niech powie skąd jej te pieniądze spadają, to ja też się tam ustawię. Rozlicz zbiórkę, a hejterów ubędzie wtedy o połowę.