Magdalena Stępień wymijająco o relacji z Eweliną Taraszkiewicz. Jednak się NIE PRZYJAŹNIĄ?! "Nie do końca każdy wie, jak było..."

Magdalena Stępień i Ewelina Taraszkiewicz wspierają się w obliczu kontrowersyjnych wyznań Jakuba Rzeźniczaka

Magdalena Stępień została zapytana, czy utrzymuje kontakt z Eweliną Taraszkiewicz

Mamy (kontakt - przyp. red.) taki, jaki mamy. Staram się już jak najmniej na ten temat moich jakichkolwiek relacji z tym, co się dzieje obecnie, mówić w mediach głośno, zostawiam to dla siebie. Jak to mówią: "im mniej ludzie wiedzą, tym lepiej śpią" i ja teraz wyznaję tę zasadę - przyznała Stępień.

Magdalena Stępień przyjaźni się z Eweliną Taraszkiewicz? Wymijająca odpowiedź modelki

Myślę, że wiele rzeczy jest mówione, ale nie do końca każdy wie, jak było i jak coś wygląda. Więc myślę, że to też zostawię dla siebie, to jaka jest między mną a nią relacja, bo to jest nasza sprawa. Jeśli chodzi o kwestie jakiekolwiek moje prywatne, ja się na ten temat nie wypowiadam w mediach - podkreśliła.