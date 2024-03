Maja Hyży o operacjach plastycznych i buncie synów. Mówi, czy kontaktuje się w ich sprawie z byłym mężem (WIDEO)

Laura 12 min. temu zgłoś do moderacji 4 5 Odpowiedz

Nie ma nic gorszego niż bachory 🥵🥵 sama mam dwójkę i mimo że są grzeczni nie dokuczają to nie chce mi się z nimi przebywać i robić koło nich jak kelnerka 😒tylko oczy otworzą już pić jeść nienawidzę tego !!!!!! Dobrze że chodzą do szkoły to pół dnia mam ich z głowy !!!! Jeszcze w dodatku jeden chory teraz u muszę z nim siedzieć 😡😡i słuchać bzdur. Najgorsze co mnie mogło w życiu spotkać to dzieci.