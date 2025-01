Maja Hyży pląsa w staniku. Internauci nie dowierzają: "Już wyzdrowiałaś? Dopiero w szpitalu taka obolała byłaś". Natychmiast zareagowała

Ostatnie miesiące nie oszczędzały Mai Hyży . Po zabiegu wycięcia guzków na migdałkach piosenkarka zmuszona była ponownie stawić się w szpitalu, gdzie czekała ją skomplikowana operacja biodra. Po wszystkim artystka przemówiła do fanów, skarżąc się na fatalne samopoczucie.

Sposób celebrytki na promocję marki wywołał wśród wielu jej fanów pewne wątpliwości co do autentyczności jej słów o fatalnym samopoczuciu. Wielu z nich zwróciło uwagę na fakt, że jeszcze niedawno Hyży nie była w stanie się ruszyć, a teraz jakby nigdy nic tańcuje w bieliźnie z uśmiechem na twarzy.

Tydzień temu płacz w rolkach, a dziś już powrót jakby nigdy nic. Czego się nie robi dla oglądalności. Zaraz mi ktoś napisze, że ma prawo, owszem ma, ale to życie w Insta ma się nijak do rzeczywistości - brzmiał komentarz.

To nie jest oglądalność a rzeczywistość - odpisała Maja. Moje życie jest jak rollercoaster i tylko ja wiem, jak jest naprawdę. Na Instagramie jestem 100% sobą i jak jest źle, to mówię o tym, żeby wszyscy wiedzieli, że jak każdy mam złe dni i mam duże problemy, nawet zdrowotne. Ale jak jest dobrze, to krzyczę o tym głośno, bo wolę siebie uśmiechniętą niż płaczącą, nawet jeśli ten uśmiech jest na krótką chwilę.