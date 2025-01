Maja Hyży przeszła kolejną operację: "Miałam przetaczaną krew. Czuję się FATALNIE"

Maja Hyży od dłuższego czasu nie czuła się najlepiej. Wszystko za sprawą groźnej choroby, która zaatakowała jej gardło . Konieczna okazała się operacja wycięcia guzków na migdałkach, co niosło za sobą ryzyko zmiany barwy jej głosu.

Kilka miesięcy później Maję czekał kolejny zabieg. Hyży musiała przejść również operację biodra, co było dla niej kolejnym poważnym wyzwaniem. Przez długi czas gwiazda nie mogła koncertować, co dodatkowo dostarczało jej stresu. Jednak z determinacją wracała do zdrowia, nie poddając się przeciwnościom losu. Obecnie artystka zmaga się z bólem i porusza przy pomocy balkonika, a rehabilitacja może potrwać kilka miesięcy.