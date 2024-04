Maja Hyży pochwaliła się tatuażem na pośladku. Szybko tego pożałowała i ZABLOKOWAŁA KOMENTARZE

sss 22 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

dramat ,lato się zbliża ,trzeba się pochwalić,tatuaże z czasem robią się brzydkie,ale to nie dociera do mózgu młodych ,co parę lat człowiek zmienia myślenie,tatuaze się rozlewają z czasem i pomału dostają się do obiegu krwi,w hennie jest magnez ,gdzie utrudnia rezonans magnetyczny,powoduje błędny wynik,jeszcze parę lat będzie likwidować wszystko z bólem i bardzo drogo finansowo,bo to trzeba wypalać laserem po trochu,trwa to długo,bo dużo tatuażu jest,czym starszy tatuaż,tym częściej trzeba robić wizytę ponieważ henna jest już głębiej wchłonięta,tak to wygląda ,jak ktoś nie wie