Maja Hyży poddała się operacji plastycznej. Piosenkarka POPRAWIŁA sobie biust: "Wygląda już lepiej"

Pomimo coraz częstszemu poddawaniu się poprawkom urodowym, wiele znanych osób wciąż ma wyraźny problem z normalizowaniem tego tematu. Co prawda zapewnienia o "dietach zmieniających rysy twarzy" na szczęście przeszły już do lamusa, lecz nadal publiczne zapewnienia o korektach różnych części ciała uchodzą za rzadkość. Jest to szczególnie trudne, kiedy rzeczywiste efekty przeprowadzonych operacji i zabiegów odbiegają od oczekiwań.

Maja Hyży jest zadowolona z efektów operacji plastycznej

Zgodnie z zapowiedzią nazajutrz wyjaśniła, co skłoniło ją do podjęcia tej ważnej decyzji.

Długo nie mówiłam o co chodzi, ale zrobiłam sobie biust. Już wcześniej mówiłam o tym, że dostałam od was bardzo dużo pozytywnych wiadomości, że jestem piękna i idealna. Nie uważam się za taką, ale wiem gdzie są jakieś minusy, gdzie są rzeczy, które powinnam poprawić, tylko ze względu na to, że jestem matką czwórki dzieci i moje ciało naprawdę się zmieniło. Inaczej pewnie nie podjęłabym takiej decyzji. Ja umiem się nieźle kamuflować, więc pewnych rzeczy nie pokazuję albo nie eksponuję ich. Podjęłam się tzw. Mommy Makeover. Bardzo ładnie to brzmi i jest to ukierunkowane dla mamusiek, których ciało rzeczywiście zmieniło się bardzo mocno. Czułam od dłuższego czasu, że chcę to zmienić - i mój brzuch, i mój biust, który wyglądał jak wyglądał, ale wygląda już lepiej - zapewniła piosenkarka.