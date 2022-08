Maja Hyży przechadza się z rodziną po Sopocie i szaleje z córką na karuzeli (ZDJĘCIA)

Gość. 13 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

Wejście na karuzele 15 zł (bo byłam ), a to że dziecko małe to trzeba iść i stać koło dziecka żeby nie spadło. I to stanie koło tego konia lub słonia to kolejne 15 zł. Czyli 30 zł na parę minut. Jakby dorosły miał ubaw na takiej karuzeli. Ja wszystko rozumiem, ale brać taką samą kwotę? Nie dałam. Podziękowałam. Niech na innych żerują. Dobrze, że dziecko nie chciało,( bo gdy jak nie znałam ceny), bo wręcz nalegałam.