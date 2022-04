Maja Hyży przymierza SUKNIĘ ŚLUBNĄ. "Jedwabna tafta, trójwymiarowe hafty, długi welon..." (ZDJĘCIA)

Maja Hyży ma już za sobą jedno nieudane małżeństwo z Grzegorzem Hyżym , z którym doczekała się dwóch synów - Wiktora i Alexandra . Po rozwodzie z mężem celebrytka związała się z Konradem Kozakiem i urodziła córeczkę Tosię . Aktualnie Maja znowu jest w ciąży , co zresztą podkreśla na każdym kroku.

Jesienią zeszłego roku wyszło na jaw, że Maja i Konrad są zaręczeni. Od tamtej pory celebrytka co jakiś czas wspomina w mediach o ślubnych planach.

To jest moje marzenie, żeby włożyć taką piękną, białą suknię i powiedzieć to przysłowiowe "tak" - mówiła w rozmowie z Jastrząb Post, zapewniając jednak, że nie wie, kiedy odbędzie się ślub.

Zależało nam, żeby to była wyjątkowa uroczystość. Taka, o jakiej zawsze marzyliśmy. Zamierzamy pobrać się na Bali - ujawniła.

Marzenie Mai o założeniu białej sukni właśnie się spełnia, bo ostatnio celebrytka udała się na przymiarki do atelier Roberta Czerwika. Celebrytka chciała mieć kreację "kobiecą, ale z pazurem". Projektant pochwalił się zdjęciami z jej wizyty na Instagramie.

Uwielbiam projektować suknie ślubne. To najczęściej ta jedyna, najważniejsza w życiu kobiety... W sezon ślubno-komunijny wchodzimy z przytupem!!! Od lat powtarzam, że energia do nas wraca, Maja jest na to najlepszym przykładem. @majahyzy, od pierwszego spotkania rozumiemy się bez słów. Bardzo lubię jej odwagę i nasze wspólne modowe działania. W tym projekcie wygląda pięknie!!! Jedwabna tafta, trójwymiarowe hafty i długi welon - napisał Czerwik.