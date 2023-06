Maja Hyży sceptycznie patrzy na Elżbietę Romanowską w "Nasz nowy dom": "To już nie będzie to samo. Klimat tworzy osoba"

Maja Hyży ubolewa nad zwolnieniem Katarzyny Dowbor z programu "Nasz nowy dom"

To już nie będzie to samo. Klimat tworzy osoba [...] A jeżeli ta pani stworzyła ten klimat… to ktoś inny ok, może stworzyć inny klimat, ale nie wiadomo, czy on się spodoba. Ja uwielbiam panią Kasię, ona była bardzo szczera, taka prawdziwa i autentyczna. Myślę, że właśnie tym zdobyła publikę. A co będzie teraz? Zobaczymy - podsumowała.