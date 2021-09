Maja Hyży STRACIŁA CIĄŻĘ: "Nie zdążyłam poczuć twoich pierwszych ruchów"

Szok 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Strasznie toksyczna osoba. I widać, że faktycznie jest gotowa na wszystko i nie wybacza. Sama straciła dziecko, przez jak mówi stres, ale nie przeszkadza jej to w nasłaniu stada swoich obserwatorek na Agnieszkę Hyży, która jest w ciąży. Jestem pewna, że Maję muszą obserwować podobne jej wredne baby, których życiowym celem jest zemsta na byłym i kreowanie się na ofiarę. A teraz one zaleją media Hyży jakimiś obydliwościami. Maja jest na tyle bezwzględna, że nie myśli o tym jak czują się jej synowie. W końcu to przez to, że ,,o nich walczyła" straciła dziecko. Jak mają nie czuć się źle, jeśli chcą coś powiedzieć tacie, dobrze się z nim bawić, a wiedzą jak mama jest przez niego wielce krzywdzona. Jak ona go nie lubi. Maja, idź do psychologa.