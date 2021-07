Maja Hyży żali się: "Kiedy karmię piersią w miejscu publicznym, zastanawiam się, czy kogoś tym nie gorszę"

To skłoniła Maję do refleksji na temat karmienia piersią w miejscach publicznych. Celebrytka uważa, że zbyt mała wiedza społeczeństwa w tej kwestii sprawia, że staje się ona tematem tabu. Przyznaje, że podczas karmienia w parku lub centrum handlowym czuje się skrępowana myślą, że widok karmiącej matki może kogoś gorszyć. Maja podkreśliła, że matki karmiące w miejscach publicznych wciąż są wyśmiewane i wytykane palcami.

Zdecydowanie publiczne karmienie piersią jest w dalszym ciągu tematem tabu i ja z tyłu głowy mam taką krępację, zastanawiam się, czy kogoś tym nie gorszę. Uważam więc, że trzeba uświadamiać nasze społeczeństwo w tym zakresie, bo nasze dzieci nie interesuje to, czy my jesteśmy w sklepie, w parku czy w innym miejscu publicznym, one po prostu dają nam znać, że są głodne. A naszym zadaniem jest to, żeby je nakarmić. Ale też nie chodzi o to, żeby afiszować się.