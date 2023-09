Maja Staśko zawiadomiła POLICJĘ w sprawie Deynn! "Istnieje ryzyko TRAGEDII!"

Anonim 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Kary dla kierowców powinny być o wiele wyższe. Mandat najniższy 1000 zł co najmniej. Naprawdę ludzie na drodze jeżdżą fatalnie, notorycznie łamią przepisy. Rozmowy przez tel, nagrywanie, a co najgorsze bardzo szybka jazda. To nie tylko celebryci, prawie każdy kierowca tak się niestety zachowuje. Jechałam niedawno z chłopakiem autem, dłuższa trasa, i każdy dosłownie nas wyprzedzał, a jazda była przepisowa. Człowiek to największa zakała ludzkości, zero odpowiedzialności. Lepiej przecież szybciej dojechać do celu, nawet kosztem własnego, lub co gorsza, czyjegoś życia. Ludzie to egoiści.