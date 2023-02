Maja Staśko zrugała Mamę Ginekolog za wpuszczanie rodziny do gabinetu na NFZ POZA KOLEJKĄ: "Chorzy powinni być traktowani równo"

Ola 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Wpisuje koleżankę na NFZ i tym samym zabiera miejsce innej osobie. Jak jest limit 10 pacjentek na NFZ zdrowia,a przyjmie nawet po czasie swojej pracy 5 koleżanek celebrytki to 5 kobiet będzie musiało czekać na przyznanie nowego limitu. Więc nie jest to moralne. Nie mówiąc, że korzysta z publicznego sprzętu. Koleżanka która przyjęła Emila z IG nie jest biedulka i raczej stać ją na prywatną wizytę tak jak muszą to robić inne Polki. Sorry ale place składkę i w ciągu dwóch lat na lekarzy wydałam ponad 3 tysiące, bo wszędzie trzeba czekać. Na USG piersi w szpitalu na Banacha zapisali mnie w tamtym roku na styczeń 2024. Co zrobiłam poszłam prywatnie. Tomografia komputerowa prywatnie, bo jak od prywatnego lekarza skierowanie to nie można na NFZ. Na pulmonologa wizytę po przejściu zapaleniu płuc kazali czekać 7 miesięcy. Ten kraj nie jest normalny.